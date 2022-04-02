خالد الكمار عن موسيقى الاختيار 3: اعتمدنا على الآلات الشرقية

لعبت الموسيقى التصويرية دورا كبيرا في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3، الذى يعرض حصريا عبر قناة ON E، وهي الموسيقى التي قام بتأليفها الموسيقار خالد الكمار.

خالد الكمار: اعتمدنا على الآلات الشرقية في التتر والحلقات

وعادت الموسيقى لتلعب دور البطل في التتر، بعد غناء الفنان أحمد سعد، لأغنية التتر في الجزء الثاني الذي عرض العام الماضي.

عن كواليس التتر والموسيقى التصويرية، قال «الكمار» لـ«الوطن»: «موسيقي الجزء الثالث من مسلسل الاختيار مختلفة جذريا عن الموسيقى التي قدمتها في الجزء الثاني، لأن الجزء الذي عرض العام الماضي كان دراما أكثر من كونه عسكريا، ولكن في الاختيار 3 التزمنا أكثر بالموسيقى التي تعبر عن المواقف الإنسانية، مع الجدية الحاسمة في بعض المواقف».

المقطوعات عرضت على بيتر ميمي قبل استكمالها

أضاف: «اعتمدنا على الآلات الشرقية وابتعدنا عن الغربية، كل المقطوعات كانت تعرض على المخرج بيتر ميمي، قبل استكمالها، فهو كان يعرض علي المشاهد المطلوب تنفيذها بالموسيقى ثم نبدأ العمل عليها».

الاختيار 3 بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا

مسلسل الاختيار 3 يقوم ببطولته الثلاثي أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا، ومعهم خالد الصاوي، أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، ودنيا المصري، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.