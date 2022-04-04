قيام الليل والصوم والصدقة.. 3 أعمال تدل على أبواب الخير «فيديو»

تحدث الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، على أعمال تدخل أصحابها الجنة وتبعدهم عن النار، وفقا لحديث نقله الصحابي الجليل معاذ بن جبل عندما سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضحًا: «النبي قال إنه أمر عظيم، وإنه يسير لمن يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشر به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت».

الصدقة تطفئ الخطيئة

كما تطرق عبد المعز خلال حلقة اليوم من برنامج لعلهم يفقهون على قناة dmc، إلى 3 أعمال تدل على أبواب الخير، مستشهدا بحديث دار بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل، مفسرًا: «الصوم جُنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل».

وأكد، أن كل الصدقات التي يقدمها الإنسان يحصد ثمارها، مستشهدا بالحديث القدسي «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً»، أي أن الله يحصي أعمالنا ثم يوفينا إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك، فلا يؤمن إلا نفسه.

الله يضاعف الصدقات

وأضاف: «من يتصدق، فإنما يتصدق لنفسه، قد يتبرع بمبالغ مالية للناس، لكن الله يضاعف له أضعافا مضاعفة، مفيش حاجة بنعملها دون الحصول على مكافأة أضعافها»، مستشهدا بقوله تعالى «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء».