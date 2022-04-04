أول تطبيق لحجز الحضانات للأطفال المبتسرين.. مشروع طالبات إعلام «ACU»

مشكلة الحصول على حضانات فارغة للأطفال المبتسرين تواجه العديد من الآباء، وتهدد حياة كثير من الأطفال حديثي الولادة، ما ألهم عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية «ACU» بتنفيذ فكرة أول تطبيق لحجز الحضانات في مصر تحت اسم «ضنا».

فكرة تطبيق «ضنا»

تطبيق حجز الحضانات للأطفال المبتسرين «ضنا»، فكرة 6 طالبات من إعلام الأهرام الكندية، كفكرة مشروع التخرج الخاص بهم، الذي يتيح إمكانية التواصل مع طبيب خاص بالأطفال المبتسرين، مع تخزين وجمع المعلومات الخاصة بالأطفال منذ ولادتهم، بحسب ما ذكرته الطالبات في حديثهن مع «الوطن».

فكرة تطبيق «ضنا» جاءت للطالبات من خلال رؤية تطوير مصر في 2030، مواكبة التحول الرقمي الذي تسعى له الدولة، خاصة تجاه العديد من المشكلات الصحية التي يتعرض لها الأطفال، فضلا عن عدم المعرفة لدى الآباء بالتصرف السليم والسريع بطرق إيجاد حضانة؛ ما يجعلهم يضطرون إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدأون رحلة بحث عن حضانة لطفلهم.

حملة توعية لأمهات الأطفال المبتسرين

ولم تكتفِ الطالبات بتنفيذ فكرة «ضنا» كأول تطبيق إلكتروني لحجز الحضانات الفارغة للأطفال المبتسرين فقط، بل أطلقن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتوعية الأمهات بجميع ما يخص الولادة المبكرة، وكيفية تجنب أضرارها، والتعامل السليم مع الطفل المبتسر.

خدمات تطبيق «ضنا»

وينقسم تطبيق «ضنا» إلى جانب توعوي للأمهات بالتعامل مع أطفالهن، بجانب الجزء الخدمي بإتاحة الفرصة لآباء الأطفال المبتسرين من معرفة مكان الحضانات وحجزها، فضلا عن متابعة المؤشرات الحيوية للطفل المبتسر طوال وجوده في الحضانة، وكذلك المتابعة الدورية مع الأم بعد خروج الطفل من الحضانة، وتذكيرها بخصوص مواعيد التطعيم، كما أن الأم يمكنها التواصل مع الأطباء المختصين بمعالجة الأطفال المبتسرين، والاستفسار من خلالهم حول كل ما يتعلق بحالة طفلهم.

مشروع تطبيق «ضنا» فكرة الطالبات «آية حمادة، نوران أشرف، إسراء قويسي، سحر صلاح، شيرين عبد الغني، رحمة سرور»، وبإشراف من الدكتورة هالة راشد.