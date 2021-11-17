الصحة: فحص 32 ألفا و850 من الأطفال المبتسرين خلال 4 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 32 ألف و850 من الأطفال المبتسرين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، التي تهدف للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، منذ انطلاقها في الثالث عشر من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

وتأتي عمليات فحص الأطفال، تزامنًا مع اليوم العالمي للمبتسرين، والذي يتم الاحتفال به في السابع عشر من شهر نوفمبر من كل عام.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا للأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان كمرحلة أولى ضمن المبادرة، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية للمبادرة، إجراء المسح الطبي لجميع حديثي الولادة بكافة الحضانات بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عبد الغفار» أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها من خلال المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض «Egyptian CDC»، والذي تم تزوده بمعمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، لافتًا إلى أنه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة، مشيرًا إلى إحالة 3192 طفلاً لإجراء الفحوصات التأكيدية منذ إطلاق المبادرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها هي قصور الغدة الدرقية الخلقي، وتضخم الغدة الكظرية الخلقي، وأنيميا الفول، والتليف الكيسي، وفرط شحميات الدم الوراثي، والفينيل كيتونوريا، ونقص رباعي هيدروبيترين، وحموضة الدم العضوية، وارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، وارتفاع الحمض البروبيوني، والميثيل مالوني بالدم.

كما يتم الكشف عن أمراض البول القيقبي، وارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول، وارتفاع الجالاكتوز في الدم، وارتفاع هوموسيستين بالبول، وارتفاع الأرجينين بالدم، وارتفاع السيترولين بالدم، ونقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، وأكسدة الأحماض الدهنية، ونقص إنزيم البيوتينيداز.

وأكد «عبد الغفار» تخصيص 7 مراكز لعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وجارِ التوسع تباعًا في تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال الذين يعانون من أي من الأمراض الوراثية، ما يساهم في تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.

يُذكر أنه تم تطوير البرنامج القومي لمسح حديثي الولادة بإضافة 17 مرضًا، ليصبح بذلك عدد الأمراض التي يتم مسح المواليد لها 19 مرضًا بدلاً من مرضين فقط.