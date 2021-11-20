جامعة الأهرام الكندية تعلن تعطيل الدراسة غدا وتكتفي بـ«الأون لاين»

أعلنت جامعة الأهرام الكندية، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، تعطيل الدراسة غدا الأحد، بناء على قرار رئيس الجامعة الدكتور صديق عبد السلام، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

تعطيل الدراسة بجامعة الأهرام الكندية حضوريا

وأوضحت الجامعة، في رسالة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أن تعطيل دراسة يعني عدم حضور للطلاب لمقر الجامعة فقط، واستمرار المحاضرات Online.

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعتا عين شمس وحلوان، استمرار الدراسة غداً بمختلف الكليات التابعة لهما، مؤكدتين استمرار امتحانات الميدتيرم وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل كل كلية، بجانب استمرار تنفيذ المخطط والجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية.

انتظام الدراسة بجامعتي حلوان وعين شمس غدا

وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام الدراسة واستمرار امتحانات الميدتيرم، وخطط التطعيمات ضد فيروس كورونا للطلاب الذيمن لم يتلقوا لقاح كورونا حتى الآن، سواء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما أو تقل، لافتا إلى أن هناك استعدادا لأعلى مستوى لكافة السيناريوهات المتعلقة بأزمة كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، انتظام الدراسة غداً بمختلف الكليات، لافتا إلى أن قرارات محافظة الجيزة لا تسري على الجامعات الحكومية، وأن الجامعات قراراتها مستقلة وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لافتا إلى أن الجامعة مستمرة غداً في تطبيق امتحانات الميدتيرم، وتطعيمات كورونا.