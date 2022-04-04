وزير الخارجية: الدول العربية عرضت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي بين المجموعة العربية ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنّ الدول العربية عرضت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنّ الموقف العربي يؤكد دعم كل جهود حل أزمة أوكرانيا عبر الحوار والدبلوماسية، وفقاً لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

جهود عربية لحل الأزمات

وأشار أبو الغيط إلى أن المندوبين الدائمين للدول العربية اجتمعوا في 28 فبراير وأصدروا بيانا بمقتضاه أنشئت مجموعة الاتصال الموجودة في موسكو، وتجري اتصالاتها مع الجانب الأوكراني غدا في العاصمة البولندية وارسو.

وثيقتان للحفاظ على أمن وسلامة الشعوب

وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي بين المجموعة العربية ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن المجموعة العربية أصدرت وثيقتين تتضمنان الكثير من المواقف العربية خلال الحوار والدبلوماسية، وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة المهمة بالعالم.