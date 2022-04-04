«السيسي يستقبل مرشد الإخوان».. ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 في رمضان 2022

يبحث المشاهدون عن ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 في رمضان 2022، المذاعة على قناة ON، والتي بدأت باستقبال وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ويتحدث معه عن تدخل خيرت الشاطر والبلتاجي في أمور الدولة، مؤكدا له أن الجيش ولاؤه للبلاد والشعب فقط، وأنه لن يسمح بانقسمات داخل الجيش لأنه سيؤدي إلى انهيار البلاد.

وشهد ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 في رمضان 2022، قيام السيسي بتوجيه رسالة حماسية إلى أفراد الجيش المصري أثناء التدريب يحثهم فيها على اليقظة لمواجهة أعداء البلاد والإرهاب سواء داخل سيناء أو خارجها.

ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 في رمضان 2022.. مظاهرات ضد الإخوان

وتتضمن ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 في رمضان 2022، عددا من اللقطات الأرشيفية لعدد من المظاهرات التي قام بها الشعب لحساب حكومة مرسي عن تحقيق مطالب الشعب التي وعدوهم بها بعد مرور 100 يوم على حكم محمد مرسي في ذلك الوقت.

أحداث مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022

وتناول أحداث مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022، كواليس فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في الفترة من 2012 وحتى 2013 وإصدار بيان 3 يوليو، الذي أنقذ الدولة والشعب المصري من حكم الجماعة، ويكشف المخرج بيتر ميمي من خلال المسلسل حقائق تنشر للمرة الأولى.

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من الاختيار 3 مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم ياسر جلال الذي يجسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الدفاع، بالإضافة إلى كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد عز، خالد الصاوي، عبد العزيز مخيون، وتأليف هاني سرحان.