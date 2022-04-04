الاختيار 3 يفضح علاقة الإخوان الإرهابية بالسلفيين.. «بديع» وصفهم بالشرذمة

فيديو جديد عرضه مسلسل الاختيار 3 يفضح علاقة الإخوان بالسلفيين، وكيف تلقت قيادات الجماعة إعلان القيادي السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل، الترشح للرئاسة، والفيديو عبارة عن لقاء جمع مرشد الإخوان محمد يديع، ومحمد مرسي العياط والقيادي خيرت الشاطر.

وأظهر الفيديو الذي عرض في مسلسل الاختيار 3، غضب قيادات جماعة الإخوان، وزيفهم لأنهم كانوا يظهرون للسلفيين في العلن غير الذي كانوا يخفوه في باطنهم ولقاءاتهم المغلقة، بعد إعلان السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل ترشحه لرئاسة الجمهورية، حيث دار اللقاء الذي جمع مرشد الإخوان محمد بديع، ومحمد مرسي العياط والقيادي خيرت الشاطر، عبر كل منهم عن وجهة نظره الحقيقية في السلفيين وفكرهم، موجهين لهم عدة اتهامات بما فيها أنهم «شرذمة»، إضافة إلى آلية تعامل الجماعة مع السلفيين بعد تلك الخطوة.

ظهور خيرت الشاطر في فيديو عرضه الاختيار 3

وقال القيادي الإخواني خيرت الشاطر، في الفيديو إنه دفع بالسلفيين العقلاء عن طريق الأصدقاء المشتركين لإقناع حازم صلاح أبو إسماعيل بالتزام الهدوء وأفهامه أنه طبقاً للقانون لا يجوز ترشحه لأن والدته تتمتع بجنسية أجنبية فالوضع سيكون مخالف للدستور.

مرشد الإخوان يصف السلفيين بـ«الشرذمة»

وقال مرشد الإخوان محمد بديع، خلال اللقاء: «إحنا عارفين السلفيين كويس جدا أكتر من أي حد، إحنا عاشرناهم قبل السجن وأثناء السجن وبعد السجن، وعشنا معهم للدرجة التي تعرف تفاصيل ما عندهم أكثر منهم، فهم ليسوا يدا واحدة ولا اتجاه واحد، شراذم وقياداتهم لا تملك الأمر إلا على المجموعة اللي معاهم فقط، وبالتالي أي اتفاق صلب معاهم لا تضمنه بأي حال من الأحوال، وإسأل إخوانا في الانتخابات بيتفقوا اتفاق النهاردة والصبح تلاقي مجموعة تانية مختلفة منهم، قولتله إن هؤلاء كان لهم تصور ضيق عن الإسلام وأساءوا إليه ولأنفسهم».

فيما استكمل خيرت الشاطر: «أنا مش بتاع مخابرات، بس أنا بزرع ناس في وسطهم - يقصد السلفيبن - وبتابع كل تفاصيلهم ولما بلاقي معلومة بكلم أمن الدولة، لأن الموضوع صعب وعارف خطورته، ما إحنا عيشنا معاهم أحداث 1992 وتصعيد العنف في مصر».