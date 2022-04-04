مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناتي ON وON دراما في رمضان 2022

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 من أكثر الجمل والكلمات التي تم تداولها والبحث عنها خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بسبب النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال الحلقتين الماضيتين.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على حسب جدول بث مجموعة قنوات on سيكون بدايته في تمام الساعة التاسعة والنصف بعد أن تم تعديل موعد العرض بدلا من العاشرة مساء، بينما تذاع أيضا الحلقة الجديدة لأول مرة في تمام الساعة 11 و20 دقيقة مساء على شاشة ON دراما.

أما عن الإعادات الخاصة بالحلقات فستكون بعد 12 ساعة من العرض الأول حيث سيتم عرض الحلقة في تمام الساعة 4 و20 دقيقة صباحا على ON، ثم تمام الساعة السادسة صباحًا على ON دراما، أما الإعادة الثالثة فستكون على القناة نفسها في تمام العاشرة والنصف، أما قناة ON فتعيد الحلقة في تمام الثالثة والنصف عصرًا.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON

مسلسل الاختيار 3 يأتي هذا العام تحت عنوان القرار، حيث يسرد تفاصيل ما حدث في مصر خلال الفترة الأخيرة في حكم محمد مرسي والإرهاب الذي استخدمته جماعة الإخوان الإرهابية.

مسلسل الاختيار 3 من بطولة أحمد عز الذي يمثل دور ضابط فى جهاز المخابرات، وأحمد السقا وكريم عبد العزيز من جهاز الأمن الوطني، والفنان صبري فواز والفنان عبد العزيز مخيون والفنانة إيمان العاصي والفنان خالد زكي، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.