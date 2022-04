تصدّر البحث عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 والقنوات الناقلة محركات البحث عبر الإنترنت، بعد ساعات من عرض الحلقة الثانية من المسلسل، والتي شهدت ظهور عدد من الشخصيات الجديدة للمرة الأولى من بينهم الفنان بيومي فؤاد الذي أدى شخصية سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وكشفت شبكة قنوات ON، في وقت سابق في بداية الموسم الرمضاني عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 والقنوات الناقلة، حيث تذاع الحلقة الجديدة على قناتي ON وON دراما، بالإضافة إلى عرضها على المنصة الإلكترونية WAatch IT، فور إذاعتها تلفزيونياً.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 والقنوات الناقلة على ON وON دراما

ووفقًا لمواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 والقنوات الناقلة، تبدأ إذاعة الحلقة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قناة ON، بينما تذاع في تمام الساعة 11 و20 دقيقة مساء على شاشة ON دراما، وتعاد الحلقات في مواعيد ثابتة على القناتين في اليوم التالي بداية من الساعة 4 و20 دقيقة صباحًا على ON، ثم في تمام الساعة السادسة صباحًا على ON درما، وتعاد للمرة الثالثة على القناة نفسها في تمام العاشرة والنصف، أما قناة ON فتعيد الحلقة في تمام الثالثة والنصف عصرًا، لتكون الإعادة الأخيرة في تمام 4 و40 دقيقة على ON دراما.

ملخص الحلقة 2 من مسلسل الاختيار 3

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3، وجاءت باسم خيرت الشاطر، كواليس اللقاء الذي جمع الشاطر بالفريق عبدالفتاح السيسي بعد توليه منصب وزير الدفاع، آنذاك، والذي كان يرغب في تعاون السيسي مع جماعة الإخوان الإرهابية ولكن تفاجأ الشاطر من ردّ السيسي عليه، ليذهب إلى الرئيس محمد مرسي في منزله ويخبره بما حدث وأنه كان غير راضٍ من البداية عن اختياره في منصب وزير الدفاع.

وخلال حضور محمد مرسي ليشهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في وجود الفريق السيسي، يسأله عن زيارة الشاطر له، ويؤكد له وزير الدفاع أنَّ الجيش هو جيش مصر وشعبها، وجيش الرئيس إذا كان الرئيس مع شعب مصر، ولن يكون ضده وهو مع الشعب، قائلاً :«ده ردي على كل ما حدث الأسبوع اللي فات وعلى زيارة المهندس خيرت».