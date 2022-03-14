منى عبدالغني بعد إصابتها بحادث سير: محرومة من السجود في الصلاة «فيديو»

طمأنت الإعلامية منى عبدالغني جمهورها بعد إصابتها في حادث سير، حيث اصطدمت سيارتها بسور خرساني في ميدان الرماية بالجيزة، قائلة إنها أصبحت بصحة جيدة.

ناس قالولي يمكن العجلة «فرقعت»

وكشفت منى عبدالغني خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل تعرضها للحادث، قائلة: «كنت في ميدان الرماية وسايقة لقيت نفسي مش مالكة الدركسيون، واختل في إيدي وأنا بفرمل خفيف وماخدتش بالي غير وأنا بندفع صوب السور الخرساني وبخبط، فيه الناس قالت لي بعد الحادثة يمكن عجلة اختلت أو فرقعت».

حمدت ربنا إنه نجاني بعد الحادثة

وأوضحت أنها تعرضت لكسر في ضلعين بالجانب الأيمن، «الحمد لله أني نجيت، لأني نزلت من العربية وطفيتها وقعدت ساجدة للشكر إني واقفة على رجلي وماحستش بالكسر غير بعد توجهي للمستشفى، وأجريت الأشعة».

نفسي أقدر أنام على جنبي الأيمن

وأفادت الإعلامية منى عبدالغني بأنها محرومة من السجود لله بعد إصابتها في الحادث، قائلة: «الحمد لله اتكسر ضلعين بس ربنا حافظ على رجلي سليمة أنا دلوقتي محرومة من حاجتين السجود في الصلاة ودي نعمة كبيرة ربنا مايحرمش حد منها، وغني أنام على الجانب الأيمن من جسمي».