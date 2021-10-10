طبيب السجود للكلب.. الحبس عامين والغرامة 100 ألف جنيه

شهد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الماضي، ظهور فيديو «اسجد لكلبي» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي آثار غضب واستياء عدد كبير من المتابعين بعد مشاهدة الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى عين شمس، برفقة طبيب آخر يدعى «معتز» وموظف إداري، يتنمرون ممرض يدعى عادل سالم ويسخرون منه، حيث طلب المتهم الأول من الأخير السجود لكلبه في الواقعة التي عرفت إعلاميًا باسم «اسجد لكلبي» ونط الحبل مما وضع الممرض في موقف حرج أمام أسرته وأهله.

معاقبة طبيب «اسجد لكلبي» بالحبس والغرامة

وحسم النائب العام المستشار حمادة الصاوي حالة الجدل وقتها بعد انتشار الواقعة، وأحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، وأصدرت المحكمة الاقتصادية أمس الحكم على طبيب «السجود للكلب»، واثنين آخرين بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بتهمة إهانته الممرض.

تفاصيل فيديو «اسجد لكلبي»

انتشر فيديو «اسجد لكلبي»، والذي ظهر خلاله الممرض عادل سالم، أثناء التنمر عليه والسخرية منه من ثلاثة أشخاص من بينهم طبيبان وموظف إداري داخل إحدى المستشفيات، مما آثار غضب المتابعين بعد مشاهدة الإهانة التي تعرض لها الممرض المجني عليه، والذي علق عليها قائلًا: «إن الفيديو تسبب في إهانتي أمام أسرتي وجيراني في منطقة القلج بمحافظة القليوبية».

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة مرتكبي الواقعة، وأصدر النائب العام أمرًا بالتحقيق في فيديو «اسجد لكلبي»، وكلف نيابة الوايلي بسرعة التحقيق في الواقعة، وبالفعل تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات، بعد أن استدعت الممرض لسماع أقواله.

تحقيقات النيابة العامة حول واقعة «اسجد لكلبي»

وجهت النيابة العامة تهم التنمر واستعراض القوة للدكتور عمرو خيري ومن عاونه في فيديو «اسجد لكلبي»، ضد الممرض عادل سالم، واستغلال منصبهم لإجباره على تنفيذ أفعال مُهينة له منها «نط الحبل» عدة مرات، بدافع السخرية منه، واستغل المتهمين الثلاثة سلطتهم ضد الممرض المجني بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والتقليل من شأنه.

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مما ترتب على ذلك التعدي على المبادئ والقِيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر.