مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين بالغربية

شهدت محافظة الغربية، في الساعات الأولى بعد الإفطار حادثين، في مدينة طنطا، ومركز كفر الزيات، أسفرا عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، ومعرفة أسباب الحادثين.

حادث كفر الزيات

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، على طريق كفر الزيات - كفر المحروق، بالقرب من عزبة عبد الله باشا، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص ومصرع آخر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وموتوسيكل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بسحجات وكسور ونزيف، ومصرع آخر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

حادثة كورنيش طنطا

في طنطا، شهدت منطقة الكورنيش تصادم سيارتين، بسبب السرعة الزائدة، أسفر عن إصابة قائد إحدى السيارتين.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية، وتم نقل المصاب الى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة أسباب الحادث.