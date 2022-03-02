«طنطا الجامعي» يطلق مبادرة «معاً لبناء مستشفى 900900» بالمحلة

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة «معاً لبناء مستشفى 900900» في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وذلك بهدف تشجيع المجتمع المدني على المساهمة في بناء المستشفى، الذي يُعد أحد أبرز الصروح الطبية الجامعية خارج مدينة طنطا.

مستشفى 900900 صرح طبي جديد بالمحلة

وأوضح الدكتور محمود ذكي أن مبادرة «معاً لبناء مستشفى 900900» الهدف منها هو المشاركة في دعم المستشفي الجديد، الذي تجري إقامته في مدينة المحلة الكبرى، والذي يعد أول صرح طبي جامعي خارج مدينة طنطا، مما يؤكد أن جامعة طنطا تسعى إلى توفير كافة الخدمات الطبية والتعليمية بمدينة المحلة، وذالك بالتزامن مع انطلاق الجمهورية الجديدة، التي تستهدف بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف ذكي أن مستشفى 900900 يمثل نقلة نوعية للخدمات الصحية التي تستهدف أبناء محافظات الدلتا، بالتوازي مع مجمع مستشفيات طنطا الجامعية، مما يعكس حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات الطبية للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، مما يخفف عنهم عناء ومشقة السفر، إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية في مدينة طنطا، وهو ما يضمن تقديم خدمة طبية في أقل وقت ممكن.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم تصميم مستشفى 900900 وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية، وسيتم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، لتقديم أجود الخدمات الطبية، على أيدي أساتذة متخصصين، مشيراً إلى أن المستشفى سيتم إدارته بالكامل من خلال كوادر الجامعة بكلية الطب.

وضع حجر أساس مستشفى 900900 في أكتوبر

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم وضع حجر أساس مستشفى 900900 في شهر أكتوبر من العام الماضي، بإجمالي مساحة 12 ألف متر مربع، وبتكلفة تتجاوز مليار جنيه، لافتاً إلى أن خطة التنفيذ سوف تكون على ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى مستشفى للطوارئ، والمرحلة الثانية مستشفى للولادة والأطفال، والثالثة تضم مستشفى للرعاية الصحية، بطاقة استعابية 600 سرير.

حساب دعم بناء مستشفى 900900

ووجه رئيس جامعة طنطا الدعوة إلى كافة فئات المجتمع للمساهمة في بناء المستشفى على حساب رقم 900900 في البنك الأهلي المصري، بما يعزز قيم المشاركة المجتمعية والانتماء.