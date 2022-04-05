موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة في الدوري.. والقنوات الناقلة

منافسة جديدة في إطار منافسات الدوري المصري ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، وهي مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة، وذلك بعد تعادل الأول سلبيًا أمام ساجرادا الأنجولي في مباراة الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية المتعلقة بالرياضة، تقدم «الوطن» موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ووفقا لجدول الدوري المصري، فإن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز الأربعاء المقبل الموافق 6 أبريل 2022 وذلك في تمام الساعة 09:30 مساءً، بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تعرض مباراة الزمالك وبيراميدز المؤجلة من الجولة الحادية عشر للبطولة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، وتحديدا أون تايم سبورت 1 التي تملك النقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وجاء ترددها، كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر: نايل سات

الجودة : SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

باقي ترددات أون تايم سبورت

ويوجد لمجموعات قنوات أون تايم سبورت ترددان آخران:

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 10853

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد أون تايم سبورت HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تكثيف الحمل البدني للاعبي الزمالك

يذكر أن ملعب عبداللطيف أبورجيلة شهد، اليوم الاثنين، تدريبا مكثفة للاعبي الفريق الأبيض، إذ طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مدرب الأخمال أندريه فيليب بتكثيف الحمل البدني للاعبين خلال ربع الساعة الأول من المران، الذي شارك فيه كلً من محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود حمدي الونش.