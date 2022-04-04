موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري، وذلك بعد تأهل فريق القلعة الحمراء لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال افريقيا، عقب فوزه على الهلال السوداني بهدف نظيف سجله حسين الشحات في ختام دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع فريق الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل 6 أبريل الحالي، الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والإتحاد السكندري على قناة أون تايم سبورتس.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري المصري بـ28 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، كما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ويقع الزمالك في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد نقاط 25 نقطة.

تصنيف الأندية الأفريقية

جدير بالذكر أن النادي الأهلي حافظ على صدارة تصنيف أندية في أفريقيا بعد حصوله على 15 نقطة بتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مما جعل رصيده 68 نقطة، كما حقق بيراميز إنجازا كبيرا لحصده 10 نقاط أيضا وأصبح رصيده 43 نقطة مما جعله في المركز التاسع بالتصنيف، وحصد النادي المصري البورسعيدي 10 نقاط بتأهله لربع نهائي كأس الكونفدرالية مما جعل رصيده 19 نقطة

وعلى الجانب الآخر ودع نادي الزمالك البطولة من دور المجموعات حيث تجمد رصيده عند 43 نقطة وتراجع التصنيف للمركز السادس.

وجاء تصنيف أندية الكاف الأهلي 68 نقطة، الترجي 58 نقطة، الوداد 56 نقطة، الرجاء 54 نقطة، صن داونز 46 نقطة، الزمالك 43 نقطة، نهضة بركان 39 نقطة، مازيمبي 38 نقطة، بيراميدز 34 نقطة.