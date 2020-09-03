موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة في الدوري

تتجه الأنظار نحو ملعب الدفاع الجوي، اليوم الخميس، من أجل متابعة المباراة المثيرة بين بيراميدز والزمالك، في إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.

وتنطلق مباراة بيراميدز ضد الزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، على ملعب "الدفاع الجوي"، وسيتم بث اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت، ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة وبلال علام.

ويفتقد الزمالك في هذه المواجهة جهود ثلاثة لاعبين، هم: طارق حامد نجم الفريق للإيقاف عقب الحصول على الإنذار الثالث في مباراة الفريق أمام إنبي، ومحمد حسن وحازم إمام بسبب الإصابة.

في المقابل، تأكد غياب عبدالله السعيد نجم بيراميدز عن اللقاء عقب إصابته في العضلة الخلفية، كما يغيب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق للإصابة خلال المران الجماعي للفريق، ودودو الجباس بسبب الإيقاف.