مسلم: من حق كل الفئات حضور المباريات.. و«تذكرتي» أعادت انضباط المدرجات

أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بالمجهودات المبذولة من شركتي «بريزنتيشن» و«تذكرتي»، مؤكدًا أنهما قامتا بعمل رائع لتطوير تنظيم مسابقات كرة القدم في السنوات الأخيرة.

مسلم: نوعية جديدة من الجماهير ظهرت في 2008 و2010

وأضاف مسلم، خلال حواره مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، ببرنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي: «هناك نوعية جديدة من الجماهير ظهرت في عام 2008 و2010، والبعض غضب من أن الجمهور الذي حضر مباراة مصر والسنغال كان مختلفا، لكن كرة القدم متعة ولا يجب أن تقتصر على فئة معينة، ومن حق الجميع حضور المباريات».

وتابع: «أنا مع إن كل الشعب المصري يشجع، وأصبح هناك انضباط في المدرجات برعاية بريزنتيشن وتذكرتي عاملين شغل كويس جدا، واللي يغلط يتحاسب ومحدش يدافع عنهم».

مسلم: يوجد فارق بين تعامل الجمهور المصري والسنغالي خلال مباراتي التصفيات

وبالنسبة لسلوك جمهور السنغال تجاه المنتخب الوطني والجمهور المصري في مباراة العودة من الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم، قال: «معرفش حصل إيه للجمهور السنغال، هنا في مصر استقبلنا ماني، وهناك فارق بين تعامل الجمهور المصري والجمهور السنغالي».

وفي إطار حديثه عن الجمهور، تطرق «مسلم» للحديث عن المباراة الفاصلة بين منتخبنا الوطني ونظيره الجزائري في أم درمان، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010، مؤكدًا أن البعثة المصرية لم تتعرض حينا لأي إساءة من السودانيين: «حضرت مباراة مصر والجزائر في السودان وكانت من أسوأ اللحظات في حياتي، والحديث عن المشكلات كان مبالغا فيه، السودانيون في منتهى الجمال في الدنيا، ولما كنا خارجين اللي كان بيدينا مياه واللي يطبطب علينا، والأغلبية منهم شجعوا مصر ولم يسئ أحد لنا بعد الماتش».

مسلم: السودانيون تعاملوا معنا بمنتهى الأخوة في 2009 بعد مباراة الجزائر

وواصل: «كل الأحداث تم التطرق إليها عبر الشاشات، كانت على السمع محدش شاف حاجة، أجزم بأن السودانيين تعاملوا معنا بمنتهى الأخوة والحب والود، ومن المستحيل أن تزيد مباريات كرة القدم الخلاف بيننا إلى هذا الحد، ومشكلة العلاقات بين مصر والجزائر أننا تركناها إلى محللين الكرة».