ارتفاع مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 298.37 نقطة عند إغلاق بورصة نيويورك

ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وسجل مؤشر «ناسداك المجمع»، ارتفاعا بـ 298.37 نقطة أو 2.01%، ليسجل عند الإغلاق عند 15159.58 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 103.61 نقطة، بما يعادل 0.30% ليحقق 34818.27 نقطة، وسجل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» القياسي، صعودا بـ 36.78 نقطة أو 0.81% ليسجل عند إغلاق البورصة 4582.64 نقطة.

ارتفاع أسهم «تويتر» بأكثر من 27%

من جانبها، ارتفعت أسهم التكنولوجيا، التي كانت الأكثر تضررًا في الربع الأول من العام الجاري، صعدت أسهم «تويتر»، بأكثر من 27% بعد أنباء أشارت إلى أن الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك اشترى 9.2% من الأسهم السلبية في الشركة، كما صعدت أسهم «تسلا» بنحو 5.6% بعد إعلان الشركة، يوم السبت الماضي عن تسليمات قياسية للسيارات الكهربائية في الربع الأول، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

صعود أسهم شركات التكنولوجيا: «آبل» و«أمازون» و «ألفابيت» بأكثر من 2%

كما صعدت أسهم شركات التكنولوجيا: «آبل» و«أمازون» و «ألفابيت» و«نيفيديا» بأكثر من 2%، كما شهدت أسهم «علي بابا» و«جي دي دوت كوم»، الشركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، ارتفاعا.

فيما تعرضت أسهم «ستارباكس» لـ الانخفاض بنحو 3.7% بعد تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم.

وطلب عدد من أعضاء «الحزب الجمهوري» الأمريكي من ماسك إعادة تفعيل حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد أن أصبح مؤسس شركة «سبيس إكس» أكبر مساهم في منصة التواصل الاجتماعي.