تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بـ 72.04 نقطة عند إغلاق بورصة نيويورك

تراجعت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الخميس، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بـ 72.04 نقطة«1.57%»، ليحقق 4530.41 نقطة

تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1.56%

كما شهد مؤشر «داو جونز الصناعي»، هبوطا بـ 550.46 نقطة بنسبة 1.56% ليغلق عند 34678.35 نقطة، وسجل مؤشر «ناسداك المجمع»، انخفاضا بـ 221.75 نقطة«1.54%»، ليحقق عند الإغلاق 14220.52 نقطة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بأكثر من عوائد السندات ذات 10 أعوام للمرة الأولى منذ عام 2019، فيما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 2.331%، بينما تداول العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين عند 2.337%، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

انخفاض العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بـ 5.54 دولار

بدورها، تراجعت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 7%، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو، بـ 5.54 دولار أو 4.8%، لتحقق عند الإغلاق 107.91 دولار للبرميل.

واستقرت العقود الآجلة لخليج غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو على انخفاض 7.54 دولار، أو 7%، لتسجل 100.28 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أكبر سحب على الإطلاق من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وأشار إلى سحب 180 مليون برميل، وهي المرة الثالثة التي تستغل فيها واشنطن الاحتياطي الاستراتيجي في الأشهر الـ6 الماضية، وأوضح المسؤول الأمريكي، أن بلاده ستسحب مليون برميل يوميا من النفط الخام لمدة 6 أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي بدءا من مايو المقبل.

وأضاف بايدن، أن الحلفاء والشركاء قد يسحبون بالإضافة إلى ذلك 30 إلى 50 مليون برميل من النفط، ودعا رئيس الولايات المتحدة، شركات النفط إلى زيادة عمليات الحفر لتعزيز الإمدادات.