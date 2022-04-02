ارتفاع مؤشر «داو جونز» إلى 34818.27 نقطة عند إغلاق بورصة نيويورك

ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وصعد مؤشر «ناسداك المجمع» 40.98 نقطة أو 0.29%، ليحقق عند الإغلاق، 14261.50 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وأغلق مؤشر «داو جونز الصناعي»، مرتفعاً بـ 139.92 نقطة «0.40%» ليسجل 34818.27 نقطة، كما زاد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» القياسي 15.45 نقطة أو 0.34%، ليحقق عند إغلاق جلسة التداول، 4545.86 نقطة.

وتراجع سعر الذهب، بعد صدور بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الدولار وزادت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي الأمريكي»، سيرفع أسعار الفائدة بقوة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8%

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8%، ليسجل 1921.86 دولار للأوقية «الأونصة»، كما شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعا بـ 1.6% عند التسوية إلى 1923.70 دولار.

وكانت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، أظهرت انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.6%، كما تسارع نمو الأجور مجددا، مما عزز دوافع «المركزي» الأمريكي لرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو.

من جانبها، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بـ 0.9% لتسجل 24.55 دولار للأوقية، وشهد البلاتين، انخفاضا بـ 0.1% ليحقق 982.17 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.4%، ليسجل 2269.63 دولار.

بدورها، تراجعت أسعار النفط عند التسوية على خلفية اتفاق الدول الأعضاء في «وكالة الطاقة الدولية» على السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية تزامنا مع أكبر سحب على الإطلاق في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود القياسية لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بحوالي 13% وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.3% إلى 104.39 دولار للبرميل عند التسوية.

تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي لتسجل 99.27 دولار للبرميل

كما شهدت العقود الآجلة للخام الأمريكي، تراجعا بـ 1.01 دولار أو 1% إلى 99.27 دولار للبرميل.

وكانت الدول الأعضاء في «الوكالة الدولية للطاقة»، مقرها العاصمة الفرنسية «باريس»، قررت في وقت سابق، اللجوء من جديد الى احتياطها النفطي الاستراتيجي لكن بحجم غير معروف، بهدف محاولة خفض أسعار النفط.

وفي الجزائر، قالت مجموعة النفط والغاز العامة «سوناطراك»، إنها لا تستبعد مراجعة حساب سعر الغاز المصدر إلى إسبانيا، فيما أشارت الرئاسة الجزائرية، أمس الجمعة، إلى أن وفدا من شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، سيزور الجزائر غدا الأحد في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا ليوم» الإخبارية الروسية.