«المالية»: 120 جنيها أقل زيادة في المعاشات اعتبارا من أبريل 2022

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، انتهت الخزانة العامة للدولة من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة إلى صندوق المعاشات والتأمينات، 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمّن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

الزيادة السنوية في قيمة المعاشات

وأضاف الوزير، أنّنا خصصنا 190.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021/2022 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للمساعدة في صرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13%، بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي.

فض التشابكات

ولفت معيط، إلى تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لتصبح 5.9% بدلا من 5.7%، لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وأوضح وزير المالية، أنّه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 7 سنوات، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.

وتابع أنّ الخزانة العامة للدولة، ستسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا، هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.