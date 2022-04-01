القبض على مسجل خطر تتبع سيارة منتج في مدينة 6 أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة السادس من أكتوبر، القبض على عاطل وبحوزته أسلحة نارية، بعدما تبين أنه مسجل خطر، صادر ضده عدة أحكام ضمنها حكمان بالسجن المؤبد، وتتبع سيارة ملاكي يقودها منتج في أكتوبر.

بلاغ بالضبط

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا يفيد ضبط أحد الأشخاص بحوزته أسلحة نارية، وكشفت التحريات أن المتهم مسجل خطر، صادر ضده حكمين بالسجن المؤبد في قضيتين مخدرات وسلاح ناري، وأنه كان يقود السيارة الخاصة به تحت تأثير المخدر، وتتبع سيارة ملاكي يقودها منتج في أكتوبر، حتى ضبطته القوة الأمنية وبحوزته أسلحة نارية.

حبس المتهم 4 أيام

وبمواجهة المتهم اعترف أمام المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، أنه لا يعرف المنتج قائد السيارة، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.