القبض على «اللص المنحوس» بقنا.. خطف هاتف فتاة أثناء مكالمة فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، قبل قليل، من إلقاء القبض على اللص المتهم بسرقة تليفون فتاة بعد مغافلتها، أثناء إجرائها مكالمة فيديو مع إحدى صديقاتها، أمام مستشفى الهلال الأحمر في مدينة قنا، وهو اللص الذي وصفته تقارير إعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه «منحوس»، بعد ظهور صورته أثناء المكالمة المصورة.

وبحسب مصدر أمني، فقد تم تحرير المحضر اللازم لعرض المتهم على جهة التحقيق، لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، بعدما افتضح أمر «اللص المنحوس»، بسبب صورة التقطتها صديقة المجني عليها، بعد قيامه باختطاف التليفون من يد الفتاة، أثناء سيرها في أحد الشوارع بمدينة قنا.

إخطار أمني بسرقة هاتف فتاة أثناء سيرها بالشارع

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا من قسم شرطة قنا، يفيد بورود بلاغ من فتاة، تتهم فيه أحد الأشخاص، غير معروف، بسرقة هاتفها المحمول، أثناء سيرها في الشارع بمدينة قنا.

وأفادت الفتاة بأنها أثناء إجراء مكالمة بالفيديو مع إحدى صديقاتها، بأحد شوارع مدينة قنا، خطف اللص الهاتف من يدها، عن طريق المغافلة، وفر هارباً، وعقب سرقة المتهم للهاتف، نظر خلال الشاشة، وتمكنت صديقتها من التقاط صورة لوجهه.

نشر صورة «اللص المنحوس» على «فيسبوك»

وقامت الفتاة بنشر صورة «اللص المنحوس» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مما أحدث تفاعلاً كبيراً، وأطلق عليه عدد من رواد الموقع اسم «اللص المنحوس»، بينما أسماه آخرون «لص غبي منه فيه».

وكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من جهودها لتحديد هوية اللص وضبطه، إلى أن تم تحديد هويته وأمكن إلقاء القبض عليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.