القبض على شخص بسبب الاعتداء على زوجته في الجيزة.. اصطحبها لمنزله عنوة

ألقت قوات الأمن في محافظة الجيزة القبض على أحد الأشخاص وشقيقه، اعتديا على زوجته رفقة شقيقه في مسكن أسرتها، واصطحبها عنوةً إلى منزله,

يأتي ذلك في استجابة سريعة لأجهزة وزارة الداخلية لما رصدته المتابعة الأمنية من تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص في أثناء اعتدائه على زوجته بمنزل أسرتها واصطحابها وطفلهما عنوة عنهما.

خلافات زوجية سبب المشكلة

بالفحص تبين وجود خلافات زوجية بين الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه، مقيم بمحافظة مرسى مطروح، وزوجته المقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة في الجيزة، إذ أنها في حال وجودها بمسكن أسرتها، الكائن بدائرة قسم شرطة الطالبية، توجه المذكور بالتوجه إلى منزل الأسرة صحبة شقيقه وتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها واصطحبها وطفلهما عنوة عنهما.

القبض على المتهمين واعترافهما

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.