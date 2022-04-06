مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 5 رمضان في محافظة مطروح

تزامنا مع كثرة بحث المواطنون على محركات البحث لمعرفة مواعيد الصلاة خلال شهر رمضان، لأداء الفرائض في مواعيدها الدقيقة، يحرص موقع «الوطن» على تقديم خدمة معلوماتية عن جميع مواقيت الصلاة بشكل يومي لجميع المحافظات ومنها محافظة مطروح ضمن سلسلة الخدمات التي توفرها لجميع قرائها وذلك طبقا لما تعلنه الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة مطروح

وتأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر الخامس من شهر رمضان الكريم الموافق 6 أبريل 2022 في محافظة مطروح كالتالي:-

موعد أذان الفجر الساعة: 4:24 ص

موعد الشروق الساعة: 5:54ص

موعد أذان الظهر الساعة: 12:14 م

موعد أذان العصر الساعة: 3:47 م

موعد أذان المغرب الساعة: 6:34 م

موعد أذان العشاء الساعة: 7:54 م

مساجد مطروح في رمضان

وتختلف مواقيت الصلاة في محافظة مطروح في العديد من مراكز المدن الثمانية عن بعضها حسب بعدها عن القاهرة ويرفع الأذان في المدن القريبة منها مثل العلمين والضبعة والحمام والعلمين الجديدة قبل المدن البعيدة عنها مثل مدن سيدي براني والنجيلة، وتأتي مدينة السلوم في أقصى الحدود الغربية للبلاد ليرفع بها الأذان في جميع الفرائض كآخر مدينة في مصر هي وسيوة والتي تقع 320 كم في جنوب مرسي مطروح في عمق الصحراء الغربية طبقا لموقع الجغرافي.

ويتابع المفتشين بمديرية الأوقاف في محافظة مطروح انتظام جميع المساجد في المراكز والقرى والنجوع على مدار شهر رمضان حسب فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح بالتعاون مع إدارات المتابعة وإدارات الأوقاف.