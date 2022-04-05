يبحث عدد كبير من سكان محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء 5 أبريل، رابع أيام شهر رمضان المبارك، عن مواقيت الصلاة لمعرفة موعد أذان المغرب.

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة أسيوط، حيث يؤذن اليوم لصلاة المغرب الساعة 6:15 مساء.

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة أسيوط، كالتالي:

الفجر 4:16 ص، الشروق 5:42 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:29 م، المغرب 6:15 م، العشاء 7:31 م.

رفع الإشغالات من أمام مساجد أسيوط

وطالب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء والقرى وكل الأجهزة الننفيذية بنطاق المحافظة، بالمتابعة الميدانية المستمرة برفع درجة الاستعداد على كل القطاعات والهيئات الخدمية، ورفع الإشغالات من أمام المساجد، ونقل الباعة الجائلين حتى يتثنى للمصلين أداء الصلاة، خاصة في صلاتي المغرب والعشاء ثم التراويح.

وشدد المحافظ على اتخاذ الضوابط الصحية ومراعة الإجراءات الاحترازية وارتدا الكمامات والتباعد بين المصلين في الصفوف، لعدم نقل أي عدوى فيروسية بين المصلين.