يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 4 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وذلك لأهميتها الكبيرة لدى الصائمين، إذ يمسك المواطنون عن تناول الطعام والشراب مع رفع أذان الفجر، لذلك تحظى ببحث واسع عبر محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرص «الوطن»، عبر موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 4 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة كفر الشيخ

وتأتي مواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان في محافظة كفر الشيخ، إذ يؤذن الفجر تمام الساعة 4:12 دقيقة صباحا دقيقة، بينما يكون شروق الشمس في الساعة5:41 دقيقة صباحا، بينما يرفع أذان الظهر في تمام الساعة 11:59 دقيقة بالتوقيت المحلي.

كما يؤذن العصر في تمام الساعة 3:33 دقيقة عصرا، كما يرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:19 دقيقة مساء، وبعده يكون الإفطار، كما يرفع أذان العشاء في تمام الساعة 7:39 دقيقة مساء، ويمكن للمصلين أداء صلاة العشاء والتراويح عقب رفع الأذان.

موعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ

كما يحظى موعد أذان الفجر اليوم 4 رمضان في محافظة كفر الشيخ، ببحث واسع من قبل القاطنين في الأقليم، إذ يمسك الصائمون عن تناول الطعام والشراب قبل أذان الفجر أو مع الأذان، بينما يتناول الصائمون السحور بدءا من الواحدة صباحا وحتى الرابعة، ويستعد البعض لأداء صلاة الفجر.

الأوقاف تؤكد على الالتزام بمواقيت الصلاة

بينما أكدت مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ محمد يونس، على ضرورة الالتزام بمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 5-4-2022 في محافظة كفر الشيخ، على أن يتواجد الأئمة بالمساجد قبل بدء الصلاة، ويقومون برفع الأذان في المواعيد المحددة.