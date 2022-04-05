مواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان بمحافظات مصر.. اغتنموا الصيام

ترتفع معدلات البحث على محرك «جوجل» عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر تزامنًا مع رابع أيام شهر رمضان، إذ يحرص المسلمون على أداء الفروض الخمس في مواعيدها، وخاصة الفجر والمغرب.

ويستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الموافق الثالث من شهر رمضان المعظم، وفق ما كشفته الهيئة العامة للمساحة المصرية عبر صفحتها الرسمية على الانترنت، في السطور التالية:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:12

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:15

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:34

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:16

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:03

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:21

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:41

مواقيت الصلاة في محافظة طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:12

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: الساعة 03:32

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:17

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:37

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:17

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:29

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:14

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:31

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:16

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:56

- موعد أذان العصر: الساعة 03:26

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:12

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:28