أسعار الفضة تتراجع 10% عن أعلى مستوى في 9 أشهر

ظلت الفضة أقل من 25 دولارًا للأوقية، أي أقل بنسبة 10% تقريبًا من أعلى مستوى في 9 أشهر عند 27 دولارًا تقريبًا الذي وصلت إليه في أوائل مارس الماضي، متأثرةً بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

توقعات بارتفاع الفائدة 0.5% الشهر المقبل

بحسب منصة Trading Economics، فإن المستثمرين يراهنون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيعمل على رفع الفائدة 50 نقطة أساس في مايو لتهدئة التضخم المرتفع لعقود وسط انخفاض معدل البطالة وتسارع نمو الأجور، وفي غضون ذلك، ظل المستثمرون حذرين وسط توقعات بفرض مزيد من العقوبات في أعقاب جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

توقعات بمزيد من تراجع أسعار الفضة

تشير المنصة التي تضم 25 مليون مؤشر اقتصادي، إلى أنه من المتوقع تداول الفضة عند مستوى 24.17 دولار أمريكي للطن بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين أنه سيتم التداول عند 22.88 دولار في غضون 12 شهرًا، وتاريخياً، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

استخدامات الفضة.. أبرزها «إدارة المخاطر»

ويتم استخدام عقود الفضة الآجلة وعقود الخيارات من قبل شركات التعدين ومصنعي المنتجات النهائية ومستخدمي المواد الصناعية المحتوية على الفضة لإدارة مخاطر أسعارهم، وكمعدن ثمين، تلعب الفضة أيضًا دورًا في المحافظ الاستثمارية، وأكبر المستخدمين الصناعيين للفضة هم قطاعات التصوير الفوتوغرافي والمجوهرات والصناعات الإلكترونية، وأكبر منتجي الفضة هم: «المكسيك وبيرو والصين تليها أستراليا وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة وبولندا وروسيا».