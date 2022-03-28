تقرير: الذهب يخالف قاعدة أسعار الفائدة ويستمر في الارتفاع 

كشف التقرير الأسبوعي لحركة تداول الذهب، الذي تصدرته مؤسسة «ERA GOLD» عن المحركات الرئيسية لسوق الذهب عالميا ومحليا، حيث أوضح التقرير أن هناك قاعدة ظلت في السوق متبعة، هذه القاعدة تتلخص في أنه كلما ارتفع سعر الفائدة يقابله انخفاض في الذهب، ولكن يجب التنويه بأن ذلك حقيقي مع ثبات جميع العوامل وعدم الخوف من مستجدات العالم، ولكن قد يكون المستثمرون في العالم يرون شيئا مختلفا.

هناك تخوفات كبيرة لدى المستثمرين

وأشار التقرير إلى أن هناك تخوفات كبيرة لدى المستثمرين، موضحا أنه قد يكون بسبب الخوف من أزمة غذاء قادمة، وارتفاع في الأسعار فيتم التحوط بالذهب، موضحا أن هناك قلق يراودهم في ERA GOLD، بأن هناك مخاطر جدية تحيط بالسوق الزراعي، حيث عرفت أوكرانيا باسم سلة الخبز في العالم، وأنها مورد ضخم للذرة والقمح إلى السوق العالمية.

وأشار التقرير إلى أنه بسبب الحرب أصبح من الصعب على المزارعين توريد محاصيلهم، وبالتالي هذا الأمر يجعلنا نتوقع ارتفاعا في أسعار الغذاء، ولن تستطيع أسعار الفائدة المرتفعة أن توقف ذلك، ولذلك سوف يكون لدينا تضخم مرتفع وهو ما يجعلنا نتوقع بأن هناك استمرارا في ارتفاع أسعار الذهب.

أوكرانيا ليست الأزمة الأمنية الدولية الوحيدة الجارية

وتابع التقرير أن هناك قلق آخر، مشيرا إلى أن أوكرانيا ليست الأزمة الأمنية الدولية الوحيدة الجارية، ولكن هناك الصين والتي أطلقت بعض القيود في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى إيران، والتي أعادت حاليا التفاوض بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA ) التي تتعامل مع خطط إيران لتخصيب اليورانيوم والجهود المبذولة لبناء رأس نووي يمكن تركيبه على صاروخ.

وواصل التقرير: «فيما تقوم كوريا الشمالية مرة أخرى باختبار صواريخ متوسطة المدى، وقد تستعد لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات، قادر على الوصول إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، وأخيرا هناك أزمات مستمرة في سوريا ولبنان، وفنزويلا والسودان وإثيوبيا وأماكن أخرى حول العالم، ونستطيع القول إن هناك الكثير من التوترات الجيوسياسية التي يجب أخذها في عين الاعتبار لتوقعنا لتحركات الذهب للربع الثاني من العام».