محمد عبدالمنعم يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري

اقترب محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الظهور في قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، المقررة إقامتها غدا الأربعاء، في الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز، التي تقام على ملعب «الأهلي We السلام»، بعد تعافيه من الإصابة بكسر في الأنف، خلال مشاركته رفقة المنتخب الوطني أمام السنغال في ذهاب الجولة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

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