عماد النحاس: محمد عبدالمنعم تربيتي.. ومواجهة السنغال صعبة

أشاد عماد النحاس مدافع المنتخب الوطني والأهلي الأسبق، اليوم، بمحمد عبدالمنعم لاعب المنتخب والعائد حديثا إلى النادي الأهلي، قائلا: «ربيته في قطاع الناشئين بالنادي من 2010 حتى 2014، وأتمنى له التوفيق، وأن يصبح واحدا من أفضل المدافعين في مصر، فهو لاعب قوي ويتمتع بشخصية قوية».

وأعرب النحاس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس» على قناة MBC مصر، عن تمنيه التوفيق لمنتخب مصر، في مباراة السنغال التي من المقرر إقامتها غدا، في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني أخرج أكبر 3 فرق كانت مرشحة للفوز بالبطولة، وهي كوت ديفوار والمغرب والكاميرون صاحبة الأرض والجمهور، لافتًا إلى أن منتخب مصر مرّ بظروف صعبة منذ بداية البطولة في دور المجموعات.

مواجهة مصر والسنغال صعبة

وشدد على أن مواجهة الغد صعبة للغاية؛ لأن المنتخب السنغالي قوي جدا، وارتاح لاعبوه 24 ساعة أكثر من الفراعنة، كما أنهم لم يلعبوا وقتا إضافيا عكس منتخبنا الوطني الذي لعب 3 مباريات على مدار 120 دقيقة، كما أن الاستشفاء كان صعبا للغاية، حتى أن اللاعبين استعاون بـ«براميل».

المنتخب رجعنا لأيام زمان

وأكد أنه لا يتمنى أن يؤثر غياب المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش عن المباراة على أداء اللاعبين بعد طرده في المباراة الماضية، متابعا: «المنتخب رجعنا لأيام 2006 و2008 و2010 مع حسن شحاتة وكل لاعبينا أبطال، ونتمنى يفرحونا بالبطولة».