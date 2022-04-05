«السياحة» تنظم قافلة لزيادة الوعي الأثري لدى أهالي الفيوم

نظمت وزارة السياحة والآثار، قافلة توعوية لمحافظة الفيوم، استهدفت 200 فرد من طلاب الجامعات والمدارس بمختلف المراحل، وذوي الهمم، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، وبعض المواطنين، وذلك بالتنسيق مع محافظة الفيوم، في إطار إهتمام وزارة السياحة والآثار بزيادة الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع، وتعزيز معرفتهم بالمقومات السياحية والأثرية التي تذخر بها بلدهم.

استراتيجية التنمية المستدامة 2030

يأتي ذلك في إطار أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 للاهتمام بالعنصر البشري ورفع الوعي السياحي والأثري لديه، حيث تطلق الوزارة العديد من المبادرات في هذا الشأن، والتي يتم من خلالها تنظيم ندوات توعوية، وزيارات تعريفية للعديد من الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المختلفة، وورش عمل فنية بالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة.

وشارك في القافلة التوعوية، أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة، وممثلين عن الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

المقومات السياحية والأثرية للفيوم

وخلال فعاليات القافلة، جرى تنظيم ندوة توعوية لاستعراض أهم المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة الفيوم، بالإضافة إلى الحديث عن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لصناعة السياحة.

زيارات لمعالم سياحية وأثرية

وعقب الندوة، جرى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وبينها قرية تونس التي تشتهر بالحرف اليدوية، وقصر قارون، ومتحف كوم أوشيم.

وفي سياق منفصل، تفقد الوكيل الدائم، مكتب الوزارة في شرم الشيخ، للوقوف على آخر المستجدات في ملف دمج المكاتب الداخلية للوزارة والهيئات التابعة لها، كما اجتمع بمشرفي ومديري هذه المكاتب لمناقشة سير العمل.

كما تفقد مقر جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، للتباحث في إطلاق بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة في مختلف المجالات، وبينها التدريب وتبادل الخبرات بين القطاع الأكاديمي وقطاعات الوزارة المختلفة والقطاع الخاص السياحي المصري.