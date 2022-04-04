السياحة: إرجاء تطبيق زيادة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق لمدة 6 أشهر

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار ان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بإرجاء تطبيق زيادة الحد الأدني للإقامة بالفنادق والذي كان مقررا البدء في العمل به الشهر المقبل ،وذلك لمدة 6 أشهر علي ان يستمر العمل بالأسعار الحالية للإقامة بالمنشآت الفندقية حتى يوم 31 أكتوبر المقبل .

وأصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، نوفمبر الماضي، قرارا وزاريا برفع الحد الأدنى للإقامة بالفنادق، بداية من أول مايو المقبل لتكون 50 دولارا لإقامة الفرد بغرفة بفنادق 5 نجوم، و40 دولارا للفنادق 4 نجوم، و30 دولارا للفنادق 3 نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.

أسباب تأجيل الحد الأدنى للإقامة بالفنادق

وأضاف المصدر لـ الوطن أن قرار ارجاء تطبيق الزيادة في الحد الأدنى لسعر الاقامة بالغرف الفندقية جاء بسبب الظروف التي يمر بها قطاع السياحة المصري حاليا جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر من كل من روسيا وأوكرانيا، إضافة إلي رغبة الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر وعدم رفع الأسعار حاليا في ظل أزمة الركود السياحى التي يعاني منها العديد من دول العالم، فضلا عن تخفيف الاعباء علي المنشآت الفندقية والسعي لمساعدتها في تجاوز أزمة تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر من عدد من الدول مثل روسيا وأوكرانيا.

أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق حاليا

وأشار المصدر إلى أن الحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادق الذي سيستمر العمل به حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل هو «سعر اقامة الفرد بالغرفة بفنادق 5 نجوم هو 40 دولارا او ما يعادلها من العملات الأخري في اليوم»، فيما سيكون سعر إقامة الفرد في الغرفة بفندق فئة 4 نجوم هو 28 دولارا في اليوم، موضحا أن الاستمرار في تطبيق تلك الأسعار سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من الخارج ، كما سيرفع حجم السياحة الداخلية وحركة تواجد المصريين بالمدن السياحية .