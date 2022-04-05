الرقابة الصحية تتعاون مع «تيموس» للتوعية بأهمية السياحة الطبية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في بيان رسمي اليوم، توقيع مذكرة تعاون، مع هيئة تيموس TEMOS الدولية، إحدى أهم المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد في مجال السياحة العلاجية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين في مجال وضع المعايير وآليات ضمان الجودة، وتنظيم آلية للعملية التقييمية الخاصة بمعايير الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد المصرية والمعتمدة من الاسكوا، والمعايير الخاصة بهيئة تيموس الدولية.

اعتماد المنشآت الصحية

وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، خلال فعاليات التوقيع، اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة بالقاهرة، أنّ الاتفاق يستهدف التعاون المشترك بين الطرفين في مجال اعتماد المنشآت الصحية، وتنظيم فعاليات مشتركة للتوعية بالسياحة الطبية والمعايير الدولية، مشيرا إلى أنّ آلية العملية التقييمية بين الهيئتين تمهد الطريق أمام المنشآت الصحية المصرية المعتمدة من GAHAR لتكون وجهة للمرضى سواء في مصر أو في الشرق الأوسط أو العالم، ما يكون له عظيم الأثر في أن تكون مصر واحدة من الوجهات العالمية، في تقديم الخدمات الطبية للمرضى من دول العالم، والذي ينعكس بدوره إيجابيا علي الاقتصاد المصري.

وقّع الاتفاق عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة، وعن هيئة تيموس الدولية، الدكتورة كلوديا ميكا، مؤسس والرئيس التنفيذي لهيئة تيموس الدولية، وذلك بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور أسعد رياض، المدير الإقليمي لمكتب تيموس بالقاهرة، الدكتور إسلام أبويوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سيد العقدة، الدكتور أحمد صفوت، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

السياحة العلاجية

من جانبها، أوضحت الدكتورة كلوديا ميكا، مؤسس والرئيس التنفيذي لهيئة تيموس الدولية، أنّ التعاون بين الهيئتين يعد علامة فارقة في سوق الرعاية الصحية وفريد من نوعه في جميع أنحاء العالم، حيث تتعاون هيئتانا بمعاييرهما المعتمدة من الاسكوا معًا في مجال اعتماد الرعاية الصحية، وسنعمل معًا على زيادة الوعي بأهمية السياحة العلاجية.

وأضافت أنّه بموجب الاتفاقية سيتم التوصية للمستشفيات والعيادات للتقدم بطلب للحصول على اعتماد السياحة الطبية من Temos، بالاستفادة من عملية اعتماد مختصرة مع عدد مخفض من معايير Temos، والاستفادة أيضًا من رسوم الاعتماد المخفضة مع الوصول الكامل إلى حلفاء تيموس المتعددين حول العالم وأكاديمية تيموس.

يذكر أنّ هيئة تيموس، من المؤسسات الرائدة في مجال اعتماد المنشآت الصحية بمجال السياحة العلاجية والطبية، وأُنشئت عام 2010، يقع مقرها الرئيسي بألمانيا ولها عدد من المكاتب الإقليمية حول العالم بما في ذلك جمهورية مصر العربية، وتعمل على رفع مستويات الجودة بالمنشآت الصحية حول العالم من خلال وضع المعايير ومتابعة الأداء وقياس الأثر لضمان التحسين المستمر وسلامة المرضى خاصة أولئك الذين يرتحلون من بلد إلى آخر بهدف الحصول على الخدمات الصحية.