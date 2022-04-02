الرقابة الصحية تكشف عن المستشفيات الخضراء صديقة البيئة تزامنا مع تغيرات المناخ

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة بصدد الإعلان عن أولى المستشفيات الخضراء صديقة البيئة، وذلك بعد الاطلاع على كل معايير السلامة والأمان ومطابقة هذه المستشفيات لمعايير الحفاظ على البيئة وعدم التأثير على طبيعة البيئة وفي ظل تغيرات المناخية التي تطرأ على العالم في السنوات المقبلة.

تعرف على المستشفيات صديقة البيئة

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر الإعلان رسميا عن المستشفيات صديقة البيئة «المستشفيات الخضراء»، وتم الموافقة على اختيار مستشفى «شرم الشيخ الدولي» بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة مستشفى «مجدي يعقوب» بمحافظة أسوان، كخطوة أولى للإعلان عن مجموعة من المستشفيات الخضراء خلال الأشهر المقبلة قبل انعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ في نهاية العام الحالي2022.

كتيب للإعلان عن معايير مستشفيات صديقة البيئة

وتابع المصدر، أن الهيئة العامة للرقابة الصحية بصدد الإعلان رسميا على مجموعة من المعايير الخاصة بالإعلان عن كُتيب يشمل كافة المعايير والشروط الواجب توافرها من أجل اعتماد المستشفيات تكون صديقة البيئة «المستشفيات الخضراء»، حيث من المقرر أن تكون هناك عملية للاعتماد عدة مستشفيات أخرى قبل انعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ العام الجاري.

توحيد الجهود لاعتماد المستشفيات صديقة البيئة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تصريحات له، علة أهمية التظافر من أجل توحيد الجهود والرؤى المختلفة لتشجيع المتشفيات على السعى قدوما للدخول في مشروع «المستشفيات الخضراء» صديقة للبيئة في ظل تغيرات المناخ على مستوى العالم في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن صناعة الرعاية الصحية بكل تعقيداتها ومشتقاتها تؤثر بشكل كبير في البيئة المحيطة كما تتأثر بها.

وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه لا بد من مراعاة الأبعاد البيئية داخل المنشأة الصحية يبدأ من التصميم والمواد المستخدمة في البناء، وكذلك استخدام التكنولوجيا سواء في التشخيص أو العلاج والتحكم بالمدخلات وكل سلاسل الإمداد هذه التكنولوجيا.