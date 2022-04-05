تعرف على أسعار سيارات شانجان 2022 في مصر بعد الزيادات الأخيرة

في منتصف العام الماضي 2021، كشفت شركة «جي بي غبور أوتو»، وكيل كبرى شركات السيارات في مصر، عن استحواذها على شركة سيارات صينية جديدة، وهي «شانجان»، الشركة الرائدة في مجال صناعة السيارات في الصين.

ومنذ طرحها من جديد في السوق المصرية بعد فشلها في بداية ظهورها الأول مع التوكيل القديم، حققت نجاح ملحوظ لوجودها في فئة سعرية منافسة خصوصاً فئة السيارات تحت الـ200 ألف جنيه.

ولكن بعد ارتفاع الأسعار قد يختلف الأمر وتعود أدراجها من جديد من حيث انتهت مع توكيلها القديم، حيث ارتفعت أسعار سيارات شانجان خلال الفترة الماضية بقيمة تتراوح من 10 آلاف إلى 22 ألف جنيه، وخلال السطور التالية نعرض لكم الأسعار الجديدة لسيارات شانجان 2022 في مصر.

وارتفعت أسعار شانجان سفن، مرات عديدة منذ طرحها في السوق المصرية، ولكن جاء الارتفاع الأخير بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، بقيمة 17 ألف جنيه على جميع الفئات، لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: بسعر 196 ألف جنيه - الفئة الثانية: بسعر 216 ألف جنيه - الفئة الثالثة: بسعر 232 ألف جنيه

أسعار شانجان ايدو 2022

كما ارتفعت أسعار شانجان إيدو 2022 خلال الفترة الماضية بقيمة 22 ألف جنيه، لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: بسعر 249 ألف جنيه - الفئة الثانية: بسعر 265 ألف جنيه

أسعار شانجان CS15 2022

أما شانجان CS15 الكروس أوفر، فارتفعت أسعارها خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، بقيمة 22,100 جنيه، لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: بسعر 262 ألف جنيه - الفئة الثانية: بسعر 282 ألف جنيه

أسعار شانجان CS55 2022

كما ارتفعت أسعار شانجان CS55 2022 خلال الفترة الماضية بقيمة 7 آلاف جنيه، لتكون الأسعار الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: بسعر 355 ألف جنيه - الفئة الثانية: بسعر 360 ألف جنيه - الفئة الثالثة: بسعر 380 ألف جنيه