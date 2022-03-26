منذ 21 مارس الجاري، وأسعار السيارات الجديدة 2022 في مصر أصبحت في تذبذب مستمر بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ومن ذلك الحين وكل يوم تعلن شركات السيارات عن أسعار جديدة بارتفاعات كبيرة وصلت إلى 70 ألف جنيه.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم أسعار السيارات الجديدة 2022 في مصر بعد ارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي بدأت من 15 ألفا إلى 70 ألف جنيه حتى الآن.

أسعار نيسان 2022 في مصر

ارتفعت أسعار نيسان في مارس 2022 من 21 ألفا إلى 70 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها الحالية من 218 ألفا إلى 574 ألف جنيه، وهذه قائمة بأسعار سياراتها.

- نيسان صني

تتوفر نيسان صني في مصر بموديل بثلاث فئات مختلفة تبدأ أسعارها من 218 ألف إلى 264 ألف جنيه.

- نيسان سنترا

وتتوفر بأربع فئات في مصر بشكلين مختلفين، وأسعارها تبدأ من 327 ألفا إلى 368 ألف جنيه.

- نيسان جوك

وتتوفر في مصر بثلاث فئات مختلفة التجهيزات بأسعار تبدأ من 414 ألفا إلى 454 ألف جنيه.

- نيسان قشقاي 2022

وخلال الفترة الماضية، ارتفعت أيضاً أسعار نيسان قشقاي 2022 في مصر بقيمة 70 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها الجديدة من 499 ألفا إلى 574 ألف جنيه.

أسعار أوبل 2022 في مصر

وارتفعت أسعار أوبل في مارس 2022 من 20 ألفا إلى 40 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها الحالية من 360 ألفا إلى 560 ألف جنيه، وهذه قائمة بأسعار سياراتها.

- أوبل موكا

ارتفعت أسعار أوبل موكا موديل 2022 في مصر خلال مارس الجاري بقيمة 40 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها الجديدة من 435 ألفا إلى 470 ألف جنيه.

- أوبل كروس لاند

وارتفعت أسعار أوبل كروس لاند موديل 2022 في مصر خلال مارس الجاري بقيمة 30 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها الجديدة من 375 ألفا إلى 405 آلاف جنيه.

- أوبل جراند لاند

استقرت أسعار أوبل جراند لاند 2022 بالرغم من الارتفاعات الأخيرة في سيارات أوبل والسيارات بشكل عام في مصر، وتبدأ أسعارها من 530 ألفا إلى 560 ألف جنيه.

- أوبل كورسا

أما عن أسعار أوبل كورسا 2022 فارتفعت بقيمة تتراوح من 20 ألفا إلى 40 ألفا، لتبدأ أسعارها الجديدة من 360 ألفا إلى 380 ألف جنيه.

أسعار جاك 2022 في مصر

أما سيارات جاك الصينية في مصر، فارتفعت أسعار سياراتها بقيمة 25 ألف جنيه على كل فئات السيارات الثلاث، وخلال السطور التالية أسعار سيارات جاك 2022 في مصر.

- جاك JS4

ارتفعت أسعار جاك JS4 2022 في مصر خلال مارس الجاري بقيمة 25 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها الجديدة من 335 ألف إلى 365 ألف جنيه.

- جاك JS3

وارتفعت أيضاً أسعار جاك JS3 2022 لتبدأ أسعارها الجديدة من 293 ألف إلى 315 ألف جنيه.

- جاك J7

أما جاك J7 الجديدة 2022 فارتفعت أسعارها هي الأخرى بقيمة 25 ألف جنيه، لتكون أسعارها الجديدة من 337 ألف إلى 367 ألف جنيه.