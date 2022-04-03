الأميك: سوزوكي تتصدر مبيعات السيارات في مصر خلال فبراير الماضي

خلال الفترة الماضية ارتفعت مبيعات السيارات في معظم دول العالم بعد انخفاض أسعار الشحن العالمية، بعد أن كانت وصلت لرقم قياسي خلال العام الماضي 2021 بسبب أزمة كورونا والإغلاقات العديدة التي حدثت في معظم دول العالم.

وارتفعت أيضاً المبيعات بالرغم من ارتفاع أسعار السيارات في دول العالم، والتي وصلت على سبيل المثال على سيارات مرسيدس إلى 10 آلاف يورو بحسب تصريحات سابقة لرئيس رابطة تجار السيارات لـ«الوطن».

وارتفعت أيضاً مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال فبراير الماضي بنسبة تقترب من 20% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي 2021، حيث تم تسجيل مبيعات بلغت 19,700 سيارة، بارتفاع 3,390 سيارة عن فبراير من العام الماضي 2021، بحسب تقرير «الأميك»، لتكون المبيعات الإجمالية حتى الآن خلال يناير وفبراير من هذا العام 36,589 سيارة.

ترتيب الشركات الأكثر مبيعاً خلال فبراير 2022

وتضمن التقرير، ترتيب مبيعات أكثر من 10 علامات تجارية للسيارات داخل السوق المحلي تتنافس جميعها على الأكثر مبيعًا خلال شهر فبراير من العام الحالي 2022، وهي بالترتيب:

- سوزوكي، حيث سجلت مبيعات بلغت 2,586 سيارة.

- شيري، حيث سجلت مبيعات بلغت 2,290 سيارة.

- كيا، حيث سجلت مبيعات بلغت 2,265 سيارة.

- نيسان، حيث سحلت مبيعات بلغت 2,025 سيارة.

- فيات، حيث سجلت مبيعات بلغت 1,896 سيارة.

- هيونداي، حيث سجلت مبيعات بلغت 1,599 سيارة.

- تويوتا، حيث سجلت مبيعات بلغت 1,520 سيارة.

- MG، حيث سجلت مبيعات بلغت 1,005 سيارة.

- أوبل، حيث سجلت مبيعات بلغت 819 سيارة.

- بيجو، حيث سجلت مبيعات بلغت 737 سيارة.

- BYD، حيث سجلت مبيعات بلغت 445 سيارة.