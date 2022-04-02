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أسعار السيارات المستعملة اليوم.. المُصنعة في التسعينات تبدأ من 16 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبداللطيف
09:45 ص | السبت 02 أبريل 2022
أسعار السيارات المستعملة

أسعار السيارات المستعملة

شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعا في الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث سجلت أسعار السيارات التي بدأ تصنيعها في منتصف التسعينات من 16 ألف جنيه ولم تتجاوز 35 ألف جنيه، وارتفعت أسعار السيارات القديمة بين 1500 جنيه إلى 3 آلاف جنيه في السيارة.

وأكد عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات أن أسعار السيارات القديمة والتي مضي على تصنيعها 20 سنة فأكثر تحركت مع ارتفاع  أسعار السيارات الحديثة، بسبب حالة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات سعر السيارة القديمة وتبدأ من 18 ألف جنية ولا تتجاوز 35 ألف جنية .

فيات بولونيز 1991

متوسط سعر السيارة المتداول في السوق

                18,000 جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات

                16,000 جنيه أعلى سعر متداول في السوق للسيارة

                22,000 جنيه

فيات 128 1997

متوسط السعر المتداول في سوق السيارات

                23,000 جنيه أقل سعر متداول في سوق السيارات

                21,000 جنيه

اعلى سعر متداول في سوق السيارات

                24,000 جنيه

جيلي فروتة 2005

متوسط السعر المتداول في سوق السيارات

                26,000 جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات

                24,000 جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات

                29,000 جنيه

لادا 2105 1994

متوسط السعر في سوق السيارات

27,000 جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات

                23,000 جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات

                31,000 جنيه

سكودا فورمان 1994

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات

                28,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات

                26,000 جنيه  اعلى سعر في سوق السيارات

                31,000 جنيه

سوزوكى ماروتى 1997

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات

                28,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات

                25,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات

                32,000 جنيه

سكودا فيفوريت 1994

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات

                29,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات

                24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات

                33,000 جنيه

سوزوكى ماروتى 1995

متوسط السعر في سوق السيارات

                29,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات

                24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات

                31,000 جنيه

سيتروين Ax 1995

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات

                30,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات

                26,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات

                33,000 جنيه

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