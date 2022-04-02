أسعار السيارات المستعملة اليوم.. المُصنعة في التسعينات تبدأ من 16 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبداللطيف
09:45 ص | السبت 02 أبريل 2022
أسعار السيارات المستعملة
شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعا في الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث سجلت أسعار السيارات التي بدأ تصنيعها في منتصف التسعينات من 16 ألف جنيه ولم تتجاوز 35 ألف جنيه، وارتفعت أسعار السيارات القديمة بين 1500 جنيه إلى 3 آلاف جنيه في السيارة.
وأكد عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات أن أسعار السيارات القديمة والتي مضي على تصنيعها 20 سنة فأكثر تحركت مع ارتفاع أسعار السيارات الحديثة، بسبب حالة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات سعر السيارة القديمة وتبدأ من 18 ألف جنية ولا تتجاوز 35 ألف جنية .
فيات بولونيز 1991
متوسط سعر السيارة المتداول في السوق
18,000 جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات
16,000 جنيه أعلى سعر متداول في السوق للسيارة
22,000 جنيه
فيات 128 1997
متوسط السعر المتداول في سوق السيارات
23,000 جنيه أقل سعر متداول في سوق السيارات
21,000 جنيه
اعلى سعر متداول في سوق السيارات
24,000 جنيه
جيلي فروتة 2005
متوسط السعر المتداول في سوق السيارات
26,000 جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات
24,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات
29,000 جنيه
لادا 2105 1994
متوسط السعر في سوق السيارات
27,000 جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات
23,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات
31,000 جنيه
سكودا فورمان 1994
متوسط سعر السيارة في سوق السيارات
28,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في سوق السيارات
26,000 جنيه اعلى سعر في سوق السيارات
31,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 1997
متوسط سعر السيارة في سوق السيارات
28,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في سوق السيارات
25,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات
32,000 جنيه
سكودا فيفوريت 1994
متوسط سعر السيارة في سوق السيارات
29,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في سوق السيارات
24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات
33,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 1995
متوسط السعر في سوق السيارات
29,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في سوق السيارات
24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات
31,000 جنيه
سيتروين Ax 1995
متوسط سعر السيارة في سوق السيارات
30,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في سوق السيارات
26,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات
33,000 جنيه