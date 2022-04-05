حكم تأخير صلاة المرأة بسبب العمل.. الإفتاء تجيب

مع صيام رمضان يحرص المسلمون على أداء الصلاة في مواقيتها إلا أنه وبسبب ظروف العمل قد تضطر المرأة العاملة لتأخير أداء الصلاة عن وقتها، وتكثر التساؤلات عن حكم تأخير الصلاة بسبب العمل للمرأة وهو ما ورد به سؤال إلى دار الإفتاء.

التأخير إثم وصلاة صاحبه صحيحة

وردت دار الإفتاء المصرية، على موقعها إن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم رحل أو امرأة في وقتها المحدد فقد برئت الذمة، وهذا من المقرر شرعًا.

وأكدت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال حول حكم تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر أنه إذا أدى المسلم صلاته بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثمًا للتأخير وصلاته صحيحة.

وأشارت إلى أنه يندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في أول وقتها؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»، أخرجه الترمذي والطبراني.

حكم تأخير الصلاة بسبب العمل

وحول حكم تأخير الصلاة بسبب العمل قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وهذا من المقرر شرعًا.

وأضاف «فخر»، خلال إجابته عن سؤال مضمونه حول تأخر في صلاة بعض الفروض بسبب ظروف العمل، أنه إذا أدى الصلاة قبل خروج وقتها فلا حرج في ذلك.

واستند أمين الفتوى في إجابته بما ورد في الحديث الصحيح بأن سيدنا جبريل عليه السلام نزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليعلمه مواقيت الصلاة فكان في اليوم الأول يصلى معه فى أول الوقت وفى اليوم الثانى يصلى فى آخر وقت الصلاة حتى يعلمنا أن ما بين الأذان ونهاية الوقت هو وقت صالح لكى نؤدي الصلاة فيه، حتى إذا كنت تؤدي الصلاة فى آخر وقتها فلا مانع من ذلك ولكن يجب على قدر الإمكان أن تصلى الصلاة فى أول وقتها لأفضلية هذا، ولكن إذا ما كنت ليس لديك وقت فحاول حتى أن تصلى الصلاة فى آخر وقتها ولا تخرجها عن وقتها إلا للعذر المقبول.

وأكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى على جواز تأخير الصلاة عن وقتها للضروة بما ورد عن أبى موسى – رضي الله عنه- «أن النبى – صلى الله عليه وسلم- أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَت الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ؟ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَبَت الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا.