رمضان في ماليزيا.. استقبال الشهر الكريم بقرع الطبول ولافتات بالعربية

تعد دولة ماليزيا من البلدان الآسيوية التي يشكل فيها المسلمون الغالبية العظمى من سكانها، لذلك فإن استقبال شهر رمضان الكريم، يكون له طابع خاص مختلف وطقوس خاصة، تبدأ منذ ليلة الـ29 من شهر شعبان، ويتم فيها استطلاع هلال الشهر الكريم.

استقبال رمضان بقرع الطبول

بمجرد أن تتم الرؤية، ويتم الإعلان عن أن غداً هو أول أيام شهر رمضان، يخرج الماليزيون ممسكين بالطبول الكبيرة، والتي يطلقون عليها « الدوق»، مستقبلين شهر رمضان بقرع الطبول، والتوجه إلى المساجد لأداء صلاة التراويح الأولى للشهر الفضيل.

وبعد انتهاء صلاة التراويح، يقوم أصحاب المحال التجارية بتعليق لافتات باللغة العربية، تهنئة بشهر رمضان، والتي عادة ما تتراوح بين عبارات «شهر مبارك» و« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدى والفرقان»، ويقوم بعض الشباب بتزين المساجد بالإضاءات المختلفة.

عدم غلق المساجد

وتفتح المساجد في ماليزيا أبوابها طوال شهر رمضان، ولا تُغلق أبوابها خلال الشهر الفضيل، وعند صلاة المغرب، تقوم بعض الأسر بتجهيز تفتح بعض المشروبات والمأكولات، وتكون الدعوة عامة لمن يريد الانضمام وتناول الإفطار الرمضاني.

كما يحرص البعض على العودة إلى المنزل، لتناول وجبة الإفطار مع العائلة، ليخرج بعدها الجميع إلى المساجد لأداء صلاة العشاء ومن بعدها التراويح، ويرتدي الصبية والفتيات الملابس الوطنية، حيث يلتزم الصبية بارتداء القبعات مستطيلة الشكل، بينما تحرص الفتيات على ارتداء الملابس الطويلة الفضفاضة مع ارتداء الحجاب على رؤوسهن.

كما تحرص الأسرة الماليزية على ختام القرآن في شهر رمضان، وتشجع الحكومة الماليزية المواطنين على العمل خلال شهر رمضان حيث ترصد العديد من المكافآت والحوافز المالية خلال الشهر الكريم.

الأرز طبق أساسي

وتُفطر أغلب الأسر الماليزية على مشروب محلي ومعه حبات التمر، ويعد الأرز من الأطباق الأساسية التي لا تخلو منها أي مائدة ماليزية والتي يصاحبها اللحم أو الدجاج، وبعد الإفطار يتناول الماليزيون القليل من القهوة قبل التوجه لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد، والتي يليها حلقات لقراءة القرآن الكريم.

ومازال الماليزيون يحتفظون بـ«عادة المسحراتي»، الذي ينبه الناس لتناول وجبة السحور، ويتناولون بعدها شراب اسمه «الكولاك» وهو إحدى المشروبات التي تخفف من الإحساس بالعطش.