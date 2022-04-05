رمضان في الهند..الإفطار على التمر أو الملح والمسحراتي عادة ثابتة يوميا

يستقبل المسلمون شهر رمضان الكريم حول العالم، ببهجة واحتفالات عارمة، وتختلف طقوس الاحتفالات بالشهر الكريم من بلد إلى أخر، ومن أبرز البلدان التي تتميز بطقوس مختلفة عن غيرها من البلاد الإسلامية، كانت دول الهند، التي يصل تعداد سكانها من المسلمين نحو 170 مليون نسمة، يشكلون نسبة 15% من السكان.

ومن أشهر العادات التي يحرص عليها مسلمو الهند، هي الالتقاء والتجمع لتناول الإفطار في ساحات المساجد، حيث يخرج الأطفال والرجال والنساء حاملين صواني الإفطار متجهين إلى أقرب مسجد لهم للتجمع مع جيرانهم وتناول الإفطار.

جمعة الوداع في «مكة مسجد»

كما يحرص عدد كبير من المسلمين في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان «جمعة الوداع»، على التوجه إلى مسجد «مكة مسجد»، وهو أكبر مسجد في مدينة « حيدرآباد»، وارتباط اسم المسجد بـ«مكة» يعود إلى 500 عام حين قصد ملك مكة لأداء فريضة الحج واحضر معه حجراً من هناك، وعند عودته طلب أن يدخل هذا الحجر في بناء المسجد، وهو ما جعل عدد كبير من مسلمي الهند يتباركون بهذا المسجد، ويتوافدون إليه من كل حدب وصوب لأداء «جمعة الوداع»، وتمتد جموع المصلين حوله على مسافة تصل إلى 3 كيلومترات في هذا اليوم.

ويحافظ مسلمو الهند على عادة المسحراتي حتى الآن، ويطلقون عليه اسم « سهري» باللغة الهندية، الذي يلف الشوارع منبهاً الناس للاستيقاظ وتناول وجبة السحور، وهي السنة التي يحافظ عليها مسلمو الهند وتعد من أبرز الطقوس الرمضانية خلال الشهر الكريم.

ويُفطر مسلمو الهند في شهر رمضان الكريم على التمر، وإن لم يجدوا تمراً فإنهم يفطرون على الملح الخاص، معتمدين على مذهب الحنفية فإن لم يجد المسلمون التمر أو الماء بإمكانهم الإفطار على الملح الخالص.

وتضم مائدة الإفطار الهندية العديد من المأكولات الشهية، منها أكلات « دهى بهدي» وهي أكلة تشبه الطعمية مع الزبادي، و«حليم » و«الهريس»، وهي وجبة تتكون من القمح واللحم والمرق، أما المشروبات فيحتل اللبن الممزوج بالماء وعصير الليمون صدارة المشروبات الهندية في شهر رمضان الكريم.

ملابس جديدة في ليلة القدر

وتمثل ليلة القدر يوماً هاماً لمسلمي الهند، والتي يعتبرونها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، حيث يرتدي المسلمون ملابس جديدة، ويخرجون إلى المساجد بعد الإفطار لأداء صلاة التراويح، ويحرصون على ختم القرآن الكريم هذه الليلة، وبعد ختم القرآن يقومون بتوزيع الحلوى، كما يقدمون الهدايا لإمام المسجد الذي يرتدي ملابس جديدة أيضاً، تكريما ًله على دوره في ختم القرآن خلال صلاة التراويح بداية من شهر رمضان.