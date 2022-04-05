عاجل .. السيسي يهنئ رئيس وزراء المجر بفوز الائتلاف الحاكم بالانتخابات

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس وجّه التهنئة لرئيس الوزراء المجري، بمناسبة فوز الائتلاف الحاكم بالانتخابات التشريعية في المجر.

وأكد الرئيس السيسي، أنّ فوز الائتلاف يعكس ثقة الناخب المجري في رؤيته وقدرته على الاستمرار في قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

علاقات الصداقة المصرية المجرية

وأشاد الرئيس السيسي، بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء المجري، عن شكره وتقديره للرئيس على التهنئة، مؤكدا حرصه على تعزيز التواصل مع الرئيس لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

دعم السلام في المنطقة

وشدد «أوربان» على عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، خاصة في ظل الدور المصري لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وأفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الاتصال شهد التباحث بشأن مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز مسار العلاقات الثنائية المشتركة على المستويات كافة، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة، فضلا عن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.