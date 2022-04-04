الاختيار 3.. السيسي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لمرشد الإخوان الإرهابية

استعرض مسلسل الاختيار 3، في الحلقة الثالثة المذاعة على شاشة «أون»، كواليس اللقاء بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، ومرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع الذي وصف السيسي بأن الشعب يحبه وكذلك الله سبحانه وتعالى مستشهدا بالحديث الشريف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض».

تباعد الجيش والجماعة الإرهابية

وتابع «المرشد» بأن محبة الناس نعمة لا يستحقها إلا الإنسان شديد الإيمان والتقوى والمخلص في عمله، موضحا أن زيارته جاءت للحديث عن وجود تباعد بين جماعة الإخوان والجيش.

ورد «السيسي» على المرشد بالحديث الشريف «يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب»، متابعا: «أنا راجل لا بكدب ولا بلف ولا أدور ولا ليا مصلحة إلا بلدي بس، علشان كده أنا صريح وواضح، الإخوان بيتدخلوا في أمور لا تخصهم ولا تعنيهم، الدولة لها رئيس لكل المصريين سواء كان إخوان أو غيره، يبقى ليه الإخوان يتدخلوا في مؤسسات الدولة، وخيرت الشاطر والبلتاجي بيروحوا للأجهزة الأمنية وبيعطوا أوامر ولهم مطالب».

القوات المسلحة بعيدة عن أي توجهات

وأشار «السيسي» في حديثه للمرشد إلى أن القوات المسلحة منذ اغتيال الرئيس السادات وهي حريصة جدا على أن تكون بعيدة عن أي توجهات سواء إخوانية أو سلفية أو أي توجهات أخرى حتى في الديانة المسيحية، وأخطر شيء على الأمن القومي أن ينقسم الجيش إلى فرق وجماعات، لافتا إلى أن ولاء الجيش لله ثم للوطن فقط.

ورفض «السيسي» تدخل الإخوان في الشؤون الأمنية وخاصة القوات المسلحة، متابعا: «احنا مش عاوزين البلد تضيع أو تنهار ودي مبادئ القوات المسلحة من زمان لازم الجيش يكون جيش وطني فقط».