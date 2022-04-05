عاجل.. مجلس التعاون الخليجي يعلن استمرار دعمه لليمن في أزمته

قال سفير دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، إنّ دول المجلس مستمرة في دعم اليمن، ولن تتخلى عنه في أي حال، وذلك في نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

هدنة في اليمن بين الأطراف اليمنية المتنازعة

وفي وقت سابق رحب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالهدنة الإنسانية التي وافقت الأطراف اليمنية عليها، والتي دخلت حيز النفاذ يوم السبت الماضي، وتستمر لمدة شهرين، وأكد أبوالغيط أن الهدنة تستجيب لرغبة الغالبية العظمى من سكان اليمن الذين تفاقمت معاناتهم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، معرباً عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليمن، في مساعدة الأطراف على التوصل إلى الهدنة، داعياً جميع الأطراف المتحاربة إلى احترام الهدنة.