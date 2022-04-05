103.2 مليون جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخان بالقاهرة في مارس الماضي 

جمعت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية، نحو 103.2 مليون جنيه إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر مارس الماضي.

56 حاوية دخان حتى نهاية مارس الماضي

وأكدت مصلحة الجمارك، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان، سجل خلال شهر مارس الماضي 56 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية، بإجمالي 5544 طردًا بوزن 1123 طنًا و568 كيلوجرامًا، تـم الإفراج عن 100 شهادة سحب جزئية بـ9 آلاف و177 طردًا بوزن 1980 طنًا و934 كيلوجرامًا.

وأشارت «الجمارك»، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مارس، بلغ نحو 15 مليونًا و604 آلاف و485 جنيهًا، وإجمالي الغرامات بلغ نحو 158 ألفًا و514 جنيهًا.

إجمالي الضرائب على القيمة المضافة

فيما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة، نحو 83 مليونًا و322 ألفًا 170 جنيهًا، وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة ودمغة التنمية والدمغـة النسبية والنوعية والمصاريف الإدارية المحصلة، 879 ألفًا و418 جنيهًا .

كما بلغ إجمالي رسم الموارد المالية عن شهر مارس، نحو 2 مليون و775 ألفًا و487 جنيهًا، والرسـوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة، بلغت نحو 436 ألفًا و809 جنيهات، وخلال الفترة نفسها بلغ قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، 6 ملايين و820 ألفًا و578 جنيهًا.

وأضافت مصلحة الجمارك في البيان، أنه بذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مارس الماضي، نحو 103 ملايين و225 ألف جنيه.