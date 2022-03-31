شعبة الدخان: طباعة أسعار السجائر على العلب بعد 3 شهور «دون مهلة»

قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن قرار طباعة أسعار السجائر على العلب سيدخل حيز النفاذ بعد 3 أشهر من الآن، مؤكدا أن جهاز حماية المستهلك، صاحب القرار بالاتفاق مع الشركات، لم يعلن حتى الآن عن أي مهلة إضافية لتأجيل القرار.

استخدام التكنولوجيا لضمان عدم التلاعب

أكد «الإمبابي»، في تصريح لـ «الوطن» أنه سيتم طباعة رمز الاستجابة السريع «كيو آر كود» على كافة علب السجائر التي سيتم بيعها، إذ سيتم إحالة المستهلك إلى الموقع الإلكتروني لكل شركة، للاطلاع على الأسعار الرسمية، وعدم الخضوع لأي ابتزاز أو جشع من جانب التجار.

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وأضاف أن القرار بمجرد تنفيذه بداية شهر يوليو المقبل سيسهم في ضبط الأسواق، وسيضمن عدم خداع المستهلكين من جانب التجار وبعض الأكشاك التي ترفع الأسعار بشكل غير قانوني أو رسمي، موضحا أن القرار يكتسب أهميته في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بتحريك الأسعار.

وكانت شركات السجائر اتفقت مع جهاز حماية المستهلك على آلية لمنع التلاعب بالأسعار في الأسواق، وهي الآلية التي تمثلت في طباعة «كيو آر كود» خاص بالسعر لكل منتج على حدة.

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زيادة أسعار السجائر

في شهر مارس الجاري، أعلنت شركات سجائر على رأسها «الشرقية للدخان» زيادة أسعار منتجاتها لكافة الأنواع بقيمة جنيه، كما رفعت «بريتش أمريكان توباكو» أسعار منتجاتها بقيمة تراوح بين جنيه و3 جنيهات للصنف الواحد، بالإضافة إلى «فيليب موريس» التي رفعت سعر صنفي «مارلبورو وميريت» فقط، وأبقت على سعر سجائر «إل إم» التي تستحوذ وحدها على 70% من سوق السجائر الأجنبية تقريبا، فيما أبقت «جابان توباكو والمنصور الدولية» على أسعارهما حتى الآن دون أية زيادات.

ويبلغ عدد شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر نحو 4 شركات، هي «فيليب موريس»، المنتجة لسجائر «ميريت ومارلبورو وإل إم»، وهي الشركة التي تمتلك الحصة السوقية الأكبر في سوق السجائر الأجنبية، كما تنتج «بريتيش أمريكان توباكو»، سجائر «روثمانز ولاكي سترايك»، وتنتج شركة «جابان توباكو إنترناشيونال» سجائر «وينستون وكاميل»، بينما تنتج شركة «المنصور انترناشيونال» سجائر «ديفيدوف» التي تقع ضمن فئة السجائر الفاخرة.