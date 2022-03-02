زيادة أسعار المعسل خلال ساعات.. ورئيس شعبة الدخان: بين 25 و50 قرشا

تترقب الأسواق المحلية، زيادة أسعار المعسل بعد أقل من 24 ساعة على زيادة 10 أصناف من السجائر المحلية بمقدار يتراوح بين 50 قرشا وجنيه واحد، وبعدها بساعات حركت الشركات الأجنبية أسعار بعض منتجاتها من السجائر الأجنبية، على رأسها «مارلبورو وميريت» بمقدار يتراوح بين جنيه و2 جنيه، وفقا لضريبتي القيمة المضافة، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر في منتصف عام 2018.

وتوقع إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، زيادة أسعار المعسل بأنواعه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ارتفاع تكاليف الشحن سبب زيادة الأسعار

وأضاف «الإمبابي» لـ«الوطن» أن أسعار المعسل تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، كما هو الحال بالنسبة لأسعار السجائر والتبغ، مشيراً إلى أن شركة الشرقية للدخان، والشركات الأجنبية العاملة في مصر، تعتمد على استيراد التبغ وكل مستلزمات الإنتاج من الخارج، لافتاً إلى أن هناك تأثرا عالميا بالحرب الدائرة بين ورسيا وأوكرانيا، والاقتصاد العالمي والشحن بطبيعة الحال يتأثران بتلك التداعيات السلبية.

زيادة أسعار المعسل بين 25 و50 قرشا

وتوقع رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، زيادة أسعار المعسل بنحو 25 قرشا للعبوة كحد أدنى، و50 قرشا كحد أقصى، لافتاً إلى أن أكثر من 40 مصنعا تعمل في إنتاج المعسل في مصر.

وأوضح أن زيادة السعر تأتي على خلفية زيادة «الشركة الشرقية للدخان» لنحو 10 أصناف من السجائر المحلية الشعبية، وتبعتها الشركات الأجنبية بتحريك أسعار بعض منتجاتها.

وجاءت التوقعات بعد ساعات من الزيادة الجديدة على أسعار السجائر الشعبية التي دخلت حيز التنفيذ بداية من اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس الحالي، وهي الزيادة التي تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين بالنسبة للشركات الأجنبية، و50 قرشا إلى جنيه واحد بالنسبة للسجائر المحلية.